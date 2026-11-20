Весела Чернева, Валерий Тодоров и Бонка Василева в „Още от деня"
Предаване: Още от деня, 19.11.2026
Срещата в Китай: за скритите кодове и официалните послания - анализ на Весела Чернева и Валерий Тодоров
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