Йордан Иванов, Весела Чернева и Огнян Дъскарев в "Още от деня"

Предаване: Още от деня, 23.07.2026

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В дневния ред на опозицията - говори заместник-председателят на ДСБ Йордан Иванов

Военните действия в Иран, санкциите за Русия и позициите на България - анализ на Весела Чернева и Огнян Дъскарев

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Част 1
Цялото предаване

Йордан Иванов, Весела Чернева и Огнян Дъскарев в "Още от деня"
Военните действия в Иран, санкциите за Русия и позициите на България - анализ на Весела Чернева и Огнян Дъскарев

Военните действия в Иран, санкциите за Русия и позициите на България - анализ на Весела Чернева и Огнян Дъскарев
Йордан Иванов, ДСБ: Мнозинството на Радев получи доверие, за да направи реформи, а не да се обяснява защо не може

Йордан Иванов, ДСБ: Мнозинството на Радев получи доверие, за да направи реформи, а не да се обяснява защо не може

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Димитър Петров от "Прогресивна България" и Атанас Славов от "Демократична България" в "Още от деня" 18:25, 31.07.2026 Бистра Иванова, Боряна Димитрова и Светлин Тачев в „Още от деня“ 18:15, 30.07.2026 Атанас Пеканов и Костадин Костадинов в "Още от деня" 18:30, 29.07.2026 Николай Денков и Лъчезар Близнаков в „Още от деня“ 18:25, 28.07.2026 Ангел Найденов и Руслан Трад в „Още от деня“ 18:25, 27.07.2026 Румен Миланов от ПБ и Венко Сабрутев от ПП в "Още от деня" 18:25, 24.07.2026 Йордан Иванов, Весела Чернева и Огнян Дъскарев в "Още от деня" 18:20, 23.07.2026 Ивайло Иванов, проф. Владимир Чуков и д-р Мирослав Ненков в "Още от деня" 18:25, 22.07.2026 Росен Карадимов и проф. Румен Кънчев в „Още от деня“ 18:25, 21.07.2026
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