Йордан Иванов, Весела Чернева и Огнян Дъскарев в "Още от деня"

В дневния ред на опозицията - говори заместник-председателят на ДСБ Йордан Иванов

Военните действия в Иран, санкциите за Русия и позициите на България - анализ на Весела Чернева и Огнян Дъскарев

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