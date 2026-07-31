Йордан Иванов, Весела Чернева и Огнян Дъскарев в "Още от деня"
Предаване: Още от деня, 23.07.2026
В дневния ред на опозицията - говори заместник-председателят на ДСБ Йордан Иванов
Военните действия в Иран, санкциите за Русия и позициите на България - анализ на Весела Чернева и Огнян Дъскарев
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