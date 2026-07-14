Защо ЕС не успя да се споразумее за 21-вия санкционен пакет срещу Русия

Предаване: Денят започва, 14.07.2026

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Очаквано, министрите на външните работи не успяха да постигнат споразумение по 21-вия санкционен пакет срещу Русия на днешното си заседание в Брюксел. Става дума за най-големият по обем пакет, в който са включени 250 души.

По настояване на България от списъка бяха извадени патриарх Кирил, олигархът Вагит Алекперов и собственикът на компанията, която доставя части за софийското метро.

Може би за първи път България изяви становище по конкретни имена в списъка. Не смятам, че патриарх Кирил действително е основният приоритет на българската външна политика. И самото понятие вето беше употребено не съвсем коректно, каза дипломатът и бивш заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков.

Според него резерви към списъка със санкции в момента имат всичките 27 страни на Евросъюза.

Влизаме в определен коловоз, в който България не изглежда добре. Това е коловоз на руските инструкции, което правеше Орбан, смята заместник-директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева.

На мнение е, че това е символно тестване от руска страна докъде могат да стигнат с дадена държава членка.

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