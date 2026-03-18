Отношенията ЕС-САЩ и войната в Иран: Задълбочава ли се разривът - коментар на Марк Ленард

Двама души загинаха при иранско нападение с ракети близо до Тел Авив. Според иранската държавна телевизия атаката е в отговор на убийството на Али Лариджани - най-високопоставената ликвидирана фигура от режима след убийството на Върховния лидер Аятолах Али Хаменей.

Нови изрелски удари въвлякоха Ливан още по-дълбоко във войната. Жилищна сграда в центъра на Бейрут се срути при изрелска атака. Изрел издаде предупреждения за евакуация в части от Бейрут, но не за всички поразени цели.

В студиото на “Светът и ние” темата коментира Марк Ленард - директор и съосновател на Европейския съвет по външна политика. Той публикува политически анализи в най-авторитетните световни медии и изследва задълбочено как великите сили използват взаимната свързаност на глобалната икономическа система като оръжие.

